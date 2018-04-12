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США підтримують рух України до членства в НАТО – посол

Четвер, 12 квітня 2018, 11:24
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Постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Кей Бейлі Хатчісон запевнила у підтримці ідеї членства України в НАТО з боку Вашингтона.

Про це вона заявила на панельній дискусії в рамках Київського безпекового форуму, організованого фондом OpenUkraine, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми хочемо, щоб Україна стала членом НАТО, можу вас запевнити", - заявила вона.

На думку посла, Україна вже зараз рухається до членства в Альянсі, оскільки виконує Річні національні плани (РНП). "Шлях до членства – довгий для багатьох країн. Нічого не відбувається моментально. Річний національний план (у випадку України) – це гарний шлях до членства", - вважає вона.

Представниця США при Альянсі наголосила, що вона усвідомлює можливість протесту РФ в разі подальшого зближення та вступу України до НАТО.

"Ми у випадку Чорногорії побачили, що Росія стає доволі агресивною, коли країни вирішують приєднуватися до НАТО", - заявила вона, додавши, що Росія зазвичай вдається до методів гібридної війни, кібервійни та дестабілізації інших держав, намагаючись змінити їх позицію.

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