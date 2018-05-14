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Новый премьер Армении заявил Путину, что хочет более тесных военных связей с РФ

Понедельник, 14 мая 2018, 14:32

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет развивать отношения с Россией в военной сфере.

Об этом передает Reuters.

Пашинян отметил, что хочет, чтобы никто не сомневался в важности стратегических отношений между двумя странами.

"Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей Родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи будут эффективными. Итак, Боже, храни Российскую Федерацию, Боже, храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба", - заявил Пашинян, передает "Арменпресс".

Встреча Пашиняна и Путина прошла в Сочи.

Как известно, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент со второй попытки избрал его премьером.

Ранее Пашинян назвал Москву ориентиром в своей внешней политике.

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