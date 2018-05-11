В Армении по просьбе нового премьера прошли перестановки в руководстве силовиков

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности.

Об этом передает News.am.

Полицию возглавил Валерий Осипян, а Службу нацбезопасности - Артур Ванецян. С предложением уволить глав ведомств к Саркисяну обратился новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Осипян и Ванецян будут работать в непосредственном подчинении премьера.

"Ожидаю, что с завтрашнего дня люди почувствуют изменения. Мы должны искоренить коррупцию в структуре полиции, начиная с дорожной полиции. В ближайшее время будут приняты новые решения, которых ждут граждане Армении. Задачей СНБ также будет борьба с коррупцией, наряду с другими задачами", - отметил он.

До назначения Осипян работал заместителем начальника полиции Еревана, а Ванецян был заместителем начальника управления СНБ по городу.

До избрания Пашинян заверил, что в его правительстве олигархов не будет, и после 8 мая в стране не будет монополии на экономическую деятельность.

Как известно, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент со второй попытки избрал его премьером.