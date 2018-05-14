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Новий прем'єр Вірменії заявив Путіну, що хоче тісніших військових зв'язків з РФ

Понеділок, 14 травня 2018, 14:32

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що хоче розвивати відносини з Росією у військовій сфері.

Про це передає Reuters.

Пашинян зазначив, що хоче, щоб ніхто не сумнівався у важливості стратегічних відносин між двома країнами.

"Створені всі умови, щоб ми могли жити і творити на нашій Батьківщині. Безсумнівно також, що вірмено-російські відносини будуть більш братніми. І я переконаний, що наші зустрічі будуть ефективними. Отже, Боже, бережи Російську Федерацію, Боже, бережи Республіку Вірменія, хай живе вірмено-російська дружба", - заявив Пашинян, передає "Арменпресс".

Зустріч Пашиняна і Путіна пройшла в Сочі.

Як відомо, Пашинян став лідером опозиції на тлі масштабних мітингів у країні, після чого парламент з другої спроби обрав його прем'єром. 

Раніше Пашинян назвав Москву орієнтиром у своїй зовнішній політиці.

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Вірменія Росія
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