США приостанавливают военные учения с Южной Кореей ради соглашения с КНДР

Соединенные Штаты прекратят проведение военных учений с Южной Кореей, на которые обычно резко реагировала КНДР.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

США регулярно проводят военные учения с Южной Кореей на суше и на море, но сегодня Трамп назвал их "провокационными" и заявил, что "они также стоят США много денег".

"Мы долгое время проводили учения, работали с Южной Кореей, мы называем их военными играми, они очень дорогие, и Южная Корея делает свой вклад, но не 100%. Мы должны говорить со многими странами о справедливом отношении к нам. Военные игры очень дороги, и мы оплачиваем большинство из них", - сказал Трамп.

Он добавил, что это "очень провокационная ситуация" для Северной Кореи.

"Мы ведем переговоры об очень сложном соглашении... Я считаю неприемлемым проведение военных игр", - сказал Трамп, добавив, что учения могут возобновиться, если будущие переговоры с Северной Кореей не пойдут так, как планировалось", - добавил он.

В то же время Трамп заявил, что не собирается уменьшать военный контингент США в Южной Корее, который насчитывает 32 тысячи военных.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.