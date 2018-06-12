Трамп назвал Ким Чен Ына очень талантливым и пригласит его в Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен и в дальнейшем проводить встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и готов пригласить его в Белый дом.

Об этом он заявил после саммита в Сингапуре, сообщает Reuters.

Трамп также заявил, что это был "потрясающий день". "Мы много узнали о друг друге и о наших странах", - сказал он.

Президент США также охарактеризовал Ким Чен Ына: "Он очень талантливый человек, и он очень любит свою страну".

"Мы разработали очень особую связь, все наши отношения с Северной Кореей теперь будут сильно отличаться от прошлых", - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.