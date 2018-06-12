Лидер КДНР: это был исторический саммит, мир увидит серьезные изменения

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал историческим саммит с президентом США Дональдом Трампом и заявил о серьезных изменениях в будущем.

Об этом он сказал после завершения переговоров в Сингапуре, сообщает ВВС.

"Мы решили оставить прошлое позади. Мир увидит серьезные изменения", - сказал Ким Чен Ын через переводчика.

Известно, что лидер КНДР говорит по-английски, он также учился в Швейцарии. Однако во время саммита он только поприветствовал Трампа на английском языке, а остальное время говорил на родном языке.

"Большое спасибо, это было фантастически", - сказал Трамп и улыбаясь пожал руку Ким Чен Ыну.

"Мы очень гордимся тем, что произошло сегодня. Наши взаимоотношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом будут значительно отличаться от того, что было в прошлом", - сказал президент США.