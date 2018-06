Трамп и Ким Чен Ын проводят исторический саммит в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прошел "лучше, чем кто-либо мог ожидать".

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, стороны подпишут документ о путях преодоления ядерного противостояния на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын стоял молча рядом с Трампом, когда тот общался со СМИ во время прогулки после обеда в отеле Сингапура, где состоялся саммит. Однако ранее северокорейский лидер описывал встречу как "хорошую прелюдию к миру".

