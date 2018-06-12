Трамп и Ким Чен Ын проводят исторический саммит в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прошел "лучше, чем кто-либо мог ожидать".

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, стороны подпишут документ о путях преодоления ядерного противостояния на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын стоял молча рядом с Трампом, когда тот общался со СМИ во время прогулки после обеда в отеле Сингапура, где состоялся саммит. Однако ранее северокорейский лидер описывал встречу как "хорошую прелюдию к миру".

#UPDATE The meeting went "better than anybody could have expected," Trump says, adding the two were going on to sign an unspecified document pic.twitter.com/wcAh1SbIW9 — AFP news agency (@AFP) 12 червня 2018 р.

"Много прогресса - очень положительно. Я думаю, что лучше, чем кто-либо мог ожидать. Мы собираемся сейчас подписывать", - сказал Трамп журналистам, не сообщив о том, что именно будет подписано.

Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.