Трамп и Ким Чен Ын проводят исторический саммит в Сингапуре
Президент США Дональд Трамп заявил, что исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прошел "лучше, чем кто-либо мог ожидать".
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, стороны подпишут документ о путях преодоления ядерного противостояния на Корейском полуострове.
Capella Hotel | Sentosa Island#SingaporeSummit#TrumpKimSummit pic.twitter.com/ZqeSb7RQCO— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 12 червня 2018 р.
Ким Чен Ын стоял молча рядом с Трампом, когда тот общался со СМИ во время прогулки после обеда в отеле Сингапура, где состоялся саммит. Однако ранее северокорейский лидер описывал встречу как "хорошую прелюдию к миру".
#UPDATE The meeting went "better than anybody could have expected," Trump says, adding the two were going on to sign an unspecified document pic.twitter.com/wcAh1SbIW9— AFP news agency (@AFP) 12 червня 2018 р.
"Много прогресса - очень положительно. Я думаю, что лучше, чем кто-либо мог ожидать. Мы собираемся сейчас подписывать", - сказал Трамп журналистам, не сообщив о том, что именно будет подписано.
Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.
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