США призупиняють військові навчання з Південною Кореєю заради угоди з КНДР

Сполучені Штати припинять проведення військових навчань з Південною Кореєю, на які зазвичай гостро реагувала КНДР.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції у Сінгапурі за підсумками саміту з Кім Чен Ином.

США регулярно проводять військові навчання із Південною Кореєю на суші та на морі, але сьогодні Трамп назвав їх "провокаційними" і заявив, що "вони також коштують США багато грошей".

"Ми тривалий час проводили навчання, працювали з Південною Кореєю, ми називаємо їх військовими іграми, вони надзвичайно дорогі, і Південна Корея робить свій внесок, але не 100%. Ми повинні говорити з багатьма країнами про справедливе ставлення до нас. Військові ігри дуже дорогі, ми платимо за більшість з них", - сказав Трамп.

Він додав, що це "дуже провокаційна ситуація" для Північної Кореї.

"Ми ведемо переговори про дуже складну угоду... Я вважаю неприйнятним проведення військових ігор", - сказав Трамп, додавши, що навчання можуть відновитися, якщо майбутні переговори з Північною Кореєю не підуть так, як планувалося", - додав він.

В той же час, Трамп заявив, що не збирається зменшувати військовий контингент США у Південній Кореї, який налічує 32 тисячі військових.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту у Сінгапурі.