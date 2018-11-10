Киев призывает ЕС наложить санкции на всех причастных к организации "выборов" в ОРДЛО

Киев призывает Брюссель ввести санкции против всех, кто участвует в организации "выборов" на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

"Мы благодарны ЕС за сильную позицию о непризнании "выборов", которые состоятся 11 ноября в оккупированной в России части Донбасса. Я призываю наших партнеров ввести санкции против всех, кто участвует в их организации - от верхнего уровня до самого низкого уровня", - написал он.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявила, что ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными, и не будет признавать их.

Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.