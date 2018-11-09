Еврокомиссар подписал новую программу поддержки Донбасса

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины на 50 млн евро.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

"Мне очень приятно быть здесь и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке. Мы подписали программу, которая поддержит будущее востока Украины", - сказал Хан в Киеве.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, и предпринимателям.

9 ноября Йоханнес Хан прибыл в Украину с официальным визитом. Он уже встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и возложил цветы к мемориалу памяти Небесной сотни.