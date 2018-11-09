Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС подтвердили, что не признают "выборы" в ОРДЛО

Задержанный экс-полковник вооруженных сил Австрии признался, что работал на ГРУ РФ

Мало приговоров по крупным коррупционным делам и незащищенные активисты: отчет ЕС об Украине

Дуда попросил Порошенко вмешаться в дело Мемориала орлят, но "реакции нет"






Еврокомиссар подписал новую программу поддержки Донбасса

Пятница, 9 ноября 2018, 16:35

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины на 50 млн евро.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

"Мне очень приятно быть здесь и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке. Мы подписали программу, которая поддержит будущее востока Украины", - сказал Хан в Киеве.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, и предпринимателям.

9 ноября Йоханнес Хан прибыл в Украину с официальным визитом. Он уже встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и возложил цветы к мемориалу памяти Небесной сотни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua
Читайте также
Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе
Климкин ожидает санкций ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе
США расширили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе
Верховный суд Польши запретил выдачу РФ украинца, который строил укрепления на Донбассе
Фейковые выборы в Донбассе должны привести к новым санкциям против РФ - Порошенко
Меркель: Россия должна понимать, что о Донбассе не забыли