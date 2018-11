Київ закликає ЄС накласти санкції на всіх причетних до організації "виборів" в ОРДЛО

Київ закликає Брюссель запровадити санкції проти всіх, хто бере участь у організації "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей.

Про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

"Ми вдячні ЄС за сильну позицію щодо невизнання "виборів", які відбудуться 11 листопада в окупованій в Росії частині Донбасу. Я закликаю наших партнерів запровадити санкції проти всіх, хто бере участь у їх організації - від верхнього рівня до найнижчого рівня", - написав він.

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні заявила, що ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада, є незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.

We are grateful to @eu_eeas for a strong stance on non-recognition of the "elections" to be held on November 11 in Russia-occupied part of Donbas. I call on our partners to impose sanctions against all those involved in their organization - from the top to the lowest level.