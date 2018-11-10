Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Нові санкції CША вперше визнали, що РФ контролює частину Донбасу - Волкер

Трамп і Макрон порозумілися після випаду щодо армії Європи

ЄС засуджує "вибори" в ОРДЛО: РФ має створити умови для політичних перетворень

Brexit: ще один британський міністр йде у відставку






Київ закликає ЄС накласти санкції на всіх причетних до організації "виборів" в ОРДЛО

Субота, 10 листопада 2018, 14:35

Київ закликає Брюссель запровадити санкції проти всіх, хто бере участь у організації "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей.

Про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

"Ми вдячні ЄС за сильну позицію щодо невизнання "виборів", які відбудуться 11 листопада в окупованій в Росії частині Донбасу. Я закликаю наших партнерів запровадити санкції проти всіх, хто бере участь у їх організації - від верхнього рівня до найнижчого рівня", - написав він.

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні заявила, що ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада, є незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. 

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua
Читайте також
Єврокомісар підписав нову програму підтримки Донбасу
Клімкін очікує на санкції ЄС проти організаторів "виборів" на Донбасі
США розширили санкції проти РФ за анексію Криму і агресію на Донбасі
До ЄСПЛ надходять масові безпідставні скарги з Донбасу про наслідки обстрілів – суддя
Вихід РФ з Ради Європи не дозволить уникнути рішень по Криму та Донбасу – суддя ЄСПЛ