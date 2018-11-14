Италия не изменит бюджет несмотря на возможные санкции ЕС

Итальянское правительство решило не менять свой бюджет, несмотря на возможность санкций ЕС против него.

Об этом пишет Politico.

Поздно вечером во вторник министр финансов Джованни Триа направил комиссару ЕС по экономическим вопросам Пьеру Московиси и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису долгожданный ответ на их письмо с просьбой к итальянскому правительству переделать свой проект бюджета, который нарушает обязательства страны в соответствии с фискальными правилами ЕС.

Итальянское правительство сделало небольшую уступку, включив так называемые "защитные оговорки", которые будут автоматически инициированные во избежание превышения отношение государственного долга к ВВП в 2,4% в 2019 году и продажи некоторых объектов государственной недвижимости, заявил лидер движения "Пяти звезд" и вице-премьер-министр Луиджи Ди Майо после заседания кабинета министров во вторник вечером.

"Мы не превысим дефицит 2,4%, и мы ожидаем, что в следующем году экономический рост составит 1,5%", - сказал ди Майо, выйдя из офиса премьер-министра Джузеппе Конте.

"Если Брюсселю понравится наш план, мы счастливы, если нет, мы идем дальше", - добавил другой вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Крайний срок подачи итальянским правительством ответа на вопросы Еврокомиссии истек в полночь в среду. До сих пор официальный ответ Рима не опубликован.

В прошлом месяце Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии, заявив, что он резко нарушает фискальные правила Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг.

Италия может столкнуться с финансовыми санкциями ЕС, если не договорится о размере расходов на следующий год.

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