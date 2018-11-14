Італія не змінить бюджет попри можливі санкції ЄС

Італійський уряд вирішив не змінювати свій бюджет, незважаючи на можливість санкцій ЄС проти нього.

Про це пише Politico.

Пізно ввечері у вівторок міністр фінансів Джованні Тріа направив комісару ЄС з економічних питань П'єру Московісі і віце-президенту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу довгоочікувану відповідь на їхнього листа з проханням до італійського уряду переробити свій проект бюджету, який порушує зобов'язання країни відповідно до фіскальних правил ЄС.

Італійський уряд зробив невелику поступку, включивши так звані "захисні застереження", які будуть автоматично ініційовані для уникнення перевищення відношення державного боргу до ВВП у 2,4% у 2019 році та продажу деяких об'єктів державної нерухомості, заявив лідер руху "П’яти зірок" і віце -прем'єр-міністр Луїджі Ді Майо після засідання кабінету міністрів у вівторок ввечері.

"Ми не перевищимо дефіцит 2,4%, і ми очікуємо, що в наступному році економічне зростання складе 1,5%", - сказав ді Майо, вийшовши з офісу прем'єр-міністра Джузеппе Конте.

"Якщо Брюсселю сподобається наш план, ми щасливі, якщо ні, ми йдемо далі", - додав інший віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні.

Крайній термін подачі італійським урядом відповіді на запитання Єврокомісії минув опівночі в середу. Досі офіційну відповідь Рима не опубліковано.

Минулого місяця Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії, заявивши, що він різко порушує фіскальні правила Європейського Союзу та може значно збільшити і без того великий державний борг.

Італія може зіштовхнутися з фінансовими санкціями ЄС, якщо не домовиться про розмір видатків на наступний рік.

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