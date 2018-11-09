Между санкциями и выборами: чем закончится бюджетный конфликт Италии и Еврокомиссии

Санкции ЕС в отношении Италии уже вскоре могут стать реальностью. По крайней мере, в случае, когда итальянский правительство и Еврокомиссия не могут договориться о размере расходов на следующий год.

Напомним суть конфликта: Италия стремится зафиксировать дефицит бюджета в размере 2,4% ВВП, но ЕС настаивает на отметке в 1,6%. В октябре Еврокомиссия уже отклонила проект бюджета Италии, заявив, что он не согласуется с фискальными правилами Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг Италии.

Пойдет ли Италия на конфликт с ЕС? Ответ на этот вопрос станет известен 13 ноября, когда правительство должно ответить Еврокомиссии, готово ли оно уменьшить свои социальные аппетиты.

Праздник социальной щедрости

Общеевропейские фискальные правила следующие: 1) дефицит бюджета страны ЕС не превышает 3% ее же ВВП; 2) госдолг не должен превышать 60% (в случае Италии эта цифра составляет 131%).

Что касается последнего, то Европейская комиссия по согласию всех государств ЕС смягчила свои правила в 2010 году для преодоления последствий экономического и фискального кризисов.

В бюджете на 2018 год, сформированном бывшим правительством Италии, был заложен целевой показатель дефицита в 1,6% ВВП. Однако новое правительство не могло не внести в госбюджет свои социальные обещания. Как следствие, после внесенных изменений предполагаемый дефицит вырос до 2,4% ВВП.

"Желто-зеленое" правительство анонсировало в следующем году три социальные инициативы: введение минимального дохода для малообеспеченных граждан (ключевая программная идея "Движения 5 звезд"), уменьшение налогового давления и снижение пенсионного возраста из-за отмены так называемого "Закона Форнеро", который этот возраст повысил еще в 2011 году.

Для Италии такой "фискальный маневр" может стоить от 80 млрд до 100 млрд евро.

А это слишком большая сумма, чтобы сделать возможным сокращение задолженности страны, как того требует Пакт стабильности и роста ЕС.

И хотя отрицательное сальдо в 2,4% ВВП вроде бы и не превышает общеевропейскую 3-процентную норму, однако в ситуации слишком большого госдолга Еврокомиссия требует от Рима очень консервативной бюджетной политики. В частности, новое правительство должно снизить бюджетный дефицит, "вычеркнув" из запланированных расходов широкомасштабные социальные выплаты.

И здесь итальянцам придется придумать что-то намного более креативное, чем политика "шпагата" между популистской позицией лидеров "Движения 5 звезд" и "Лиги", с одной стороны, и фискальными требованиями Пакта стабильности, с другой.

Выборы уже скоро

Удастся ли Италии провести увеличение социальных расходов, не поссорившись с Брюсселем?

Для того чтобы реанимировать конструктивный диалог, итальянцам нужно будет чем-то пожертвовать. Коммуникация на этом этапе для ЕС и Италии означает возможность конструктивного взаимопонимания между Европейской комиссией и министром финансов страны Джованни Триа.

Перед этим итальянским представителем стоит самая сложная задача, ведь об уменьшении расходов до 1,6% не может быть и речи для Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, которые готовятся к выборам в Европейский парламент в 2019 году. Соответственно, они точно не хотят уменьшать финансовые аппетиты на социальные нужды для итальянцев, чтобы не разочаровать свой электорат.

С другой стороны, спорить с европейцами – тоже не лучший вариант. Министры финансов еврозоны в очередной раз убеждают итальянского коллегу, что нужны уступки. А для "наглядности" – перешли к первым воспитательным шагам.

5 ноября они поддержали предложение Европейской комиссии, что на практике означает своеобразную фискальную изоляцию Италии. Достаточно холодным тоном министры финансов объясняли итальянскому коллеге, что на условия "по-итальянски" они также не соглашаются, хотя понимают позицию Италии.

А уже 8 ноября ЕС по-новому взглянул на итальянские прогнозы экономического роста и соотношение с указанным дефицитом бюджета. Европейская комиссия пересмотрела оценки роста экономики Италии. И "вуаля" – оказалось, что прогнозы существенно отличаются от тех, которые представило итальянское правительство.

Брюссель оценивает рост ВВП в 1,1% на 2018 год и 1,2% – на 2019-й, тогда как правительство Италии прогнозирует рост в 1,5% на тот же период.

Еврокомиссия отмечает, что при таких прогнозах соотношение дефицита бюджета-2019 к ВВП на самом деле составит до 2,9%, а в 2020 году Италия перейдет границу в 3%.

"Такие прогнозы Еврокомиссии на следующий год недооценивают позитивное влияние нашего "экономического маневра" и наших структурных реформ", – быстро прокомментировал выводы Еврокомиссии премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Свои соображения высказал и министр финансов Джованни Триа, назвав прогнозы Европейской комиссии "резко противоречащими видению итальянского правительства". Он добавил, что позиция Еврокомиссии сводится к преждевременному и поверхностному анализу бюджетного плана и закона о госбюджете, игнорируя разъяснения итальянского правительства.

В ожидании санкций

До 13 ноября итальянцы должны ответить на письмо Европейской комиссии о дальнейших фискальных шагах и планах по изменению социальных расходов.

Вероятность того, что Италия захочет изменить расходы в бюджет, утвержденные парламентом, довольно низка. В этом случае Европейская комиссия будет готовить письмо, которое представит 21 ноября, с уведомлением страны о нарушении фискальных условий ЕС.

Кроме того, Европейская комиссия проинформирует Совет министров ЕС, что своим решением (по принципу квалифицированного большинства голосов) направит рекомендации Италии о внесении фискальных изменений (сроком от 3 до 6 месяцев).

Если Италия не сможет выполнить и это требование Совета министров ЕС, на нее будут наложены санкции.

Это означает, что Италия может потерять доступ к правительственной программе покупки облигаций под управлением Европейского центрального банка.

Другой путь, который может определить в своем письме Европейская комиссия – обращение в Суд Европейского Союза с просьбой оценить нарушение Италией фискальных норм. Если Суд ЕС сочтет, что Италия фактически не выполнила одно или несколько обязательств по Договору о Европейском Союзе или Пакту стабильности, то он также согласует введение санкций.

Суд ЕС также может определить сумму штрафа, которую Италия должна будет заплатить. Его размер будет зависеть от многих факторов: в какой степени невыполнение фискальных ограничений Италии повлияло в целом на еврозону; время, в течение которого они не выполнялись; также Суд может указать ту сумму, которую определит именно Европейская комиссия.

Суд ЕС одновременно может обязать Италию открыть беспроцентный депозит, который будет оставаться незакрытым, пока не будут возмещены нарушения Договора ЕС, то есть пока дефицит бюджета не будет ниже 3%.

Ни Италия, ни Еврокомиссия не готовы идти на уступки в бюджетном споре. А это значит, что после 13 ноября ЕС может оказаться в совершенно другой реальности.

Автор: Виктория Вдовиченко,

кандидат исторических наук,

ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"