Литва пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин

Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если президентом организации станет представитель России Александр Прокопчук.

Соответствующую резолюцию принял Сейм Литвы, сообщает портал Delfi.

"Если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет немедленно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в резолюции.

За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голоса против, семеро воздержались.

"Если руководителем Интерпола будет избран Александр Прокопчук, то есть кандидат государства-члена, которое постоянно злоупотребляет системой Интерпола и пользуется ею как инструментом политического давления и преследования, а не как правовым инструментом, и выдвигает должностное лицо, которое само сделало вклад в манипуляцию системой, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации, после которого будет трудно восстановиться", - говорится в резолюции Сейма.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, если нынешний вице-президент Интерпола возглавит его, организация станет "политизированным орудием режимной расправы".

"Мы видим, что и раньше в России были попытки использовать международные ордера на арест и возможности Интерпола для расправы как с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами", - заявил министр.

Напомним, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Голосование по кандидатуре президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.