Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Порошенко не планирует встречаться с Путиным в Париже - источники

В Польше готовят провокации от имени украинских националистов - посольство

Правительство Италии начало борьбу с "евробляхами": штраф 700 евро и конфискация

Задержанный экс-полковник вооруженных сил Австрии признался, что работал на ГРУ РФ






Чехия: "выборы" на неподконтрольных Украине территориях ведут к дестабилизации

Пятница, 9 ноября 2018, 18:41

Министерство иностранных дел Чехии заявляет, что так называемые "выборы" на неподконтрольных украинскому правительству территориях Востока Украины способствуют дальнейшей дестабилизации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в п’ятниця на сайте министерства.

Чешский МИД считает проведение "выборов" грубым вмешательством во внутренние дела Украины и нарушением ее суверенитета.

"Согласно международному праву только украинская власть имеет право организовывать любые выборы на территории Украины. Никакие легитимные выборы не могут состояться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, заявили в МИД, проведение таких "выборов" препятствует реализации Минских соглашений, участником которых является Россия.

Ранее в Евросоюзе подтвердили, что не признают результаты незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua
Читайте также
В ЕС подтвердили, что не признают "выборы" в ОРДЛО
Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе
Климкин ожидает санкций ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе
Между санкциями и выборами: чем закончится бюджетный конфликт Италии и Еврокомиссии