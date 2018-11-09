Чехия: "выборы" на неподконтрольных Украине территориях ведут к дестабилизации

Министерство иностранных дел Чехии заявляет, что так называемые "выборы" на неподконтрольных украинскому правительству территориях Востока Украины способствуют дальнейшей дестабилизации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в п’ятниця на сайте министерства.

Чешский МИД считает проведение "выборов" грубым вмешательством во внутренние дела Украины и нарушением ее суверенитета.

"Согласно международному праву только украинская власть имеет право организовывать любые выборы на территории Украины. Никакие легитимные выборы не могут состояться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, заявили в МИД, проведение таких "выборов" препятствует реализации Минских соглашений, участником которых является Россия.

Ранее в Евросоюзе подтвердили, что не признают результаты незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей 11 ноября.