Чехія: "вибори" на непідконтрольних Україні територіях ведуть до дестабілізації

Міністерство закордонних справ Чехії заявляє, що так звані "вибори" на непідконтрольних українському уряду територіях Сходу України сприяють подальшій дестабілізації.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю на сайті міністерства.

Чеське МЗС вважає проведення "виборів" грубим втручанням у внутрішні справи України і порушенням її суверенітету.

"Відповідно до міжнародного права тільки українська влада має право організовувати будь-які вибори на території України. Жодні легітимні вибори не можуть відбутись на території, яка фактично контролюється російськими збройними силами", - наголосили у міністерстві.

Крім того, заявили в МЗС, проведення таких "виборів" перешкоджає реалізації Мінських угод, учасником яких є Росія.

Раніше у Євросоюзі підтвердили, що не визнають результати незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей 11 листопада.