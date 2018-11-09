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Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Пятница, 9 ноября 2018, 14:23

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 19 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Будут обсуждаться "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций в отношении их организаторов. Темы Азовского моря и Крыма также будут включены в повестку дня", - написал Йозвяк.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение Европейским Союзом санкций против организаторов незаконных выборов на оккупированной части Донбасса, которые состоятся 11 ноября.

Посольство США призвало жителей востока Украины бойкотировать "выборы".

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Донбасс и ОРДЛО
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