Министры ЕС 19 ноября обсудят новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 19 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Будут обсуждаться "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций в отношении их организаторов. Темы Азовского моря и Крыма также будут включены в повестку дня", - написал Йозвяк.

Eu foreign ministers will talk about the situation in #Ukraine when they meet in Brussels on 19 Nov. The “elections” in #Donbas will be discussed & the possibility of sanctioning some of the organisers. #Azov sea and #Crimea will also be on the agenda. #Russia