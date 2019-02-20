Президент Еврокомиссии призвал исключить партию Орбана из ЕНП

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" должна покинуть ряды Европейской народной партии.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сравнив Орбана с лидером французских правых Марин Ле Пен, сообщает Reuters.

Необычно острое заявление сделанное на публичном мероприятии в Штутгарте, появилось после того, как венгерское правительство начало новую кампанию, обвиняив Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании "заполнить Венгрию мигрантами."

"Против лжи можно немного сделать", - сказал Юнкер, добавив, что Манфред Вебер, ведущий кандидат от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах, непременно спросит себя "нужен ли мне этот голос" в ЕНП.

Юнкер заявил, что призвал к исключению "Фидес" из ЕНП. "Они не голосовали за меня в Европарламенте. Крайне правые также не голосовали. Помню госпожа Ле Пен сказала: "Я не голосую за вас". Я сказал: "Мне не нужен ваш голос. Есть определенные голоса,которые вам просто не нужны", - сказал он.

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную на президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса.