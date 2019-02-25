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Польша: шесть оппозиционных партий объединились для противостояния PiS

Понедельник, 25 февраля 2019, 07:54

В Польше шесть оппозиционных партий объединились в блок под названием "Европейская коалиция" с целью бросить вызов правящей партии "Право и справедливость" (PiS) на майских выборах в Европарламент.

Об этом сообщает TVN24.

"Мы создаем "Европейскую коалицию" для защиты Польши от антиевропейских сил, против тех, кто ослабляет, разрушает позицию Польши в Европейском союзе, - заявил председатель партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Также альянс готовит совместный поход на президентские и парламентские выборы в Польше в следующем году.

"Начинается борьба. Мы понимаем, что это начало избирательной кампании, целой избирательной системы, которая завершится в апреле следующего года президентскими выборами после европейской кампании и парламентской кампании в Сейм и Сенат", - подчеркнул Схетына.

По его словам, PiS "боится поражения на выборах".

В блок вошли партия "Современная", "Гражданская платформа", Союз демократических левых сил (SLD), "Польская крестьянская партия", Зеленые и партия "Сейчас!".

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Польша
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