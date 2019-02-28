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Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

Четверг, 28 февраля 2019, 11:00

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме, вероятно, впервые ответил на вопрос представителя иностранной прессы.

Об этом беспрецедентном случае во время саммита с американским президентом пишут западные СМИ, в частности Politico. Северокорейский лидер обычно не отвечает на вопросы иностранных журналистов.

Инцидент произошел, когда Трамп и Ким должны были начать переговоры, а представителей прессы попросили покинуть помещение.

"Руководитель Ким, вы уверены?" - успел выкрикнуть вопрос журналист. В ответ Ким сделал паузу и через переводчика заявил: "Пока рано говорить (об итогах саммита. - Ред.), но я настроен оптимистично. Я чувствую, что мы можем получить хороший результат", - сказал он.

Северная Корея жестко контролирует свои средства массовой информации, позволяя только подобострастно освещать деятельность Кима. Ранее лидер КНДР игнорировал вопросы нескольких иностранных журналистов. По итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.

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КНДР
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