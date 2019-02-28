Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме, вероятно, впервые ответил на вопрос представителя иностранной прессы.

Об этом беспрецедентном случае во время саммита с американским президентом пишут западные СМИ, в частности Politico. Северокорейский лидер обычно не отвечает на вопросы иностранных журналистов.

Инцидент произошел, когда Трамп и Ким должны были начать переговоры, а представителей прессы попросили покинуть помещение.

"Руководитель Ким, вы уверены?" - успел выкрикнуть вопрос журналист. В ответ Ким сделал паузу и через переводчика заявил: "Пока рано говорить (об итогах саммита. - Ред.), но я настроен оптимистично. Я чувствую, что мы можем получить хороший результат", - сказал он.

Северная Корея жестко контролирует свои средства массовой информации, позволяя только подобострастно освещать деятельность Кима. Ранее лидер КНДР игнорировал вопросы нескольких иностранных журналистов. По итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.