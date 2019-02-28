Во Вьетнаме - второй день саммита Трампа и Ким Чен Ына

В четверг во вьетнамском Ханое проходит второй день саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, где главным вопросом является ядерное разоружение Северной Кореи.

Лидеры уже провели получасовую встречу тет-а-тет и переговоры в расширенном формате. Саммит продолжается обедом в ресторане отеля Metropole.

Перед началом второго дня саммита Трамп сказал, что не торопится заключить хорошую сделку с КНДР, сообщает Associated Press. Это заявление резко контрастирует с его "горячей риторикой" по поводу большой ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Ким Чен Ын заявил, что пока преждевременно делать прогнозы относительно результатов встречи, но он "инстинктивно чувствует, что хороший результат будет достигнут". В то же время Ким сказал, что не проводил бы саммит с Трампом, если бы не хотел выполнить свое обещание по денуклеаризации.

В ходе общения с прессой лидеры двух технически воюющих стран приблизились к восстановлению официальных контактов. На вопрос американского репортера, согласен ли он позволить США открыть представительство в Пхеньяне, Ким через переводчика сказал: "Я думаю, что это вполне приемлемо".

По заверешенню саммита Трамп и Ким подпишут совместную деклерацию. Лидер США перед возвращением домой даст пресс-конференцию.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.