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Трамп и Ким Чен Ын начали второй саммит во Вьетнаме

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Трамп и Ким Чен Ын начали второй саммит во Вьетнаме

Среда, 27 февраля 2019, 13:44

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын сегодня встретились во второй раз, на этот раз во Вьетнаме.

Об этом сообщает CNN.

Лидеры двух стран пожали руки и, улыбаясь, позировали фотографам на фоне флагов, открыв двухдневный саммит.

 

Встреча проходит в центре Ханоя в отеле Metropole. Трамп и Ким Чен Ын сегодня проведут встречу с глазу на глаз, пока неизвестно, будет ли после нее пресс-конференция.

Трамп пообещал Северной Корее "огромное будущее". "Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал. Я думаю, у вас будет огромное будущее, вы - великий лидер. Мы поможем, чтобы это произошло", - сказал Трамп Киму.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.

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КНДР Трамп
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