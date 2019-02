Трамп и Ким Чен Ын начали второй саммит во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын сегодня встретились во второй раз, на этот раз во Вьетнаме.

Об этом сообщает CNN.

Лидеры двух стран пожали руки и, улыбаясь, позировали фотографам на фоне флагов, открыв двухдневный саммит.

Встреча проходит в центре Ханоя в отеле Metropole. Трамп и Ким Чен Ын сегодня проведут встречу с глазу на глаз, пока неизвестно, будет ли после нее пресс-конференция.

Pres Trump “I think your country has incredible economic potential, unlimited” Is “little rocket man” Kim Jong Un smart enough to realize it? Let’s hope so! #TrumpKimSummit #WednesdayWisdom pic.twitter.com/f8yuTwA0ku