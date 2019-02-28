Саммит Трампа и Ким Чен Ына завершился раньше без договоренностей

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения на своем втором саммите во Вьетнаме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует Associated Press.

Она заявила, что лидеры двух стран обсуждали вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Сандерс сказала: "Пока не было достигнуто соглашение, но их команды с нетерпением ждут встречи в будущем".

Вместе с тем Сандерс описала встречи между Трампом и Кимом как "очень хорошие и конструктивные".

Перед этим стало известно, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном завершились раньше, чем ожидалось.

Трамп и Ким должны были вместе пообедать, но не пришли на обед, где их ждали репортеры.

Сандерс заявила журналистам, что "переговоры продолжаются" между двумя делегациями. Она проинформировала, что Трамп скоро вернется со своей делегацией в свой отель, но не предоставила обновленной информации о запланированом подписании совместного соглашения с Кимом, которое должно было состояться в два часа дня.

По словам Сандерс, пресс-конференция Трампа, которая была запланирована на 16:00, теперь перенесена на 14:00 (9:00 по киевскому времени).

Напомним, в четверг во вьетнамском Ханое проходит второй день саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, где главным вопросом является ядерное разоружение Северной Кореи. Лидеры провели получасовую встречу тет-а-тет и переговоры в расширенном формате.

Перед началом второго дня саммита Трамп сказал, что не торопится заключить соглашение с КНДР. Ким Чен Ын заявил, что пока преждевременно делать прогнозы результатов встречи, но "инстинктивно чувствует, что хороший результат будет достигнут".