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Президент Грузии без конкурса трудоустроила в администрацию родственниц

Воскресенье, 3 февраля 2019, 15:05

Две родственницы президента Грузии Саломе Зурабишвили стали сотрудницами администрации главы государства.

Информацию об этом распространил телеканал "Рустави 2", информирует "Грузия Online".

Как утверждается, на должности советников президента назначили Нану Кашия – падчерицу Зурабишвили, дочь ее покойного супруга Жанри Кашия от первого брака, а также племянницу мужа Кетеван Микадзе.

Источники "Рустави 2" сообщили, что Кашия и Микадзе приняли на работу без конкурса.

В администрации Зурабишвили подтверждают, что обе действительно являются их сотрудницами, однако занимают позиции консультантов, а не советников. Кроме того, заявляется, что и Кашия, и Микадзе — высококвалифицированные кадры.

"На позицию консультанта, которая является одной из самых низких ступеней в администрации президента, Нана Кашия перешла из представительства Грузии в Евросоюзе, где 24 года она работала в политическом отделении по постоянному контракту и на гораздо более высокооплачиваемой должности. Она владеет четырьмя языками и является одним из самых высококвалифицированных кадров", — сказала пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили в комментарии тбилисскому изданию "Нетгазети".

Что касается Кетеван Микадзе, по словам Моисцрапишвили, в прошлом она работала в "Лотерейной компания Грузии". На какой именно позиции, пресс-спикер главы государства не уточнила. "Лотерейная компания Грузии" прекратила свое существование в сентябре 2017 года. Причиной стало то, что компания не смогла выполнить обязательств, взятых перед правительством страны.

Моисцрапишвили говорит, что с Микадзе и Кашия заключили двухмесячный контракт, по истечению которого они обязаны будут пройти конкурс для продолжения работы.

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Грузия
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