Таран авто посла Украины в Британии: нападающий громко слушал украинскую музыку

Мужчина, который накануне несколько раз намеренно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании, в течение нескольких часов перед инцидентом громко слушал в машине украинскую музыку.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные британских СМИ.

В частности, эту информацию рассказал один из местных жителей, который живет возле украинского посольства. Дарси Мерсье утверждает, что автомобиль нападающего подъехал к посольству около 7 утра в субботу, водитель громко включил музыку "в знак протеста против посольства".

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"Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственный", - рассказал мужчина BBC.

Другой житель, Дэн, который тоже проживает рядом, рассказал MailOnline, чо человек в "Мерседесе" был на улице с громкой музыкой в ​​течение нескольких часов - с 7:30 утра.

Напомним, накануне служебную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Голанд парк намеренно протаранил автомобиль. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.

В результате событий никто не пострадал. Нападающий задержали, полиция выясняет его мотивы. Инцидент не считают терактом.