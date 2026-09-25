У Навроцкого обвинили правительство Туска в спекуляциях на тему российских угроз

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство Дональда Туска использует сообщения об угрозе со стороны России для извлечения политической выгоды.

Об этом он сказал в интервью польским СМИ, сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, глава польского правительства использует заявления об угрозе со стороны России, чтобы отвлечь внимание от своих проблем и попытаться набрать политические очки.

Пшидач при этом отметил, что не ставит под угрозу от вероятных гибридных атак со стороны РФ.

Глава Бюро международной политики президента Польши признал, что в канцелярию Кароля Навроцкого регулярно поступают сведения о возможной интенсификации российских гибридных действий.

В то же время он отметил, что если правительство располагает более подробной информацией, оно должно предоставить её президенту.

"Если что-то должно произойти, то, на мой взгляд, во-первых, президент должен об этом знать, а во-вторых, поляков тоже следует к этому подготовить", – сказал Пшидач.

Он одновременно обвинил Дональда Туска и главу МИД Радослава Сикорского в использовании вопросов безопасности во внутренних политических спорах.

"Я боюсь, что господин министр Сикорский и господин премьер-министр Туск начинают играть на этой теме безопасности, чтобы привлечь внимание к себе, а не к проблемам", – отметил он.

"Я лишь предостерегаю господина премьер-министра от желания использовать эту ситуацию в своих целях, потому что, если он переборщит, то люди в какой-то момент станут равнодушными и, действительно, когда появится угроза, они либо не отреагируют, либо проигнорируют предупреждение премьер-министра", – добавил чиновник.

Недавно премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также Туск считает, что его страна столкнется с провокациями, которые "гораздо опаснее" тех, с которыми сталкивалась до сих пор.

Следует отметить, что в Польше начали расследование по факту пожара на объектах Starlink в поселке Воля-Кробовска по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки. Прокуроры проверяют, имеется ли здесь российский след.