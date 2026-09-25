СМИ: Трамп просил Зеленского поехать в Москву на встречу с Путиным, тот отказался

Президент США Дональд Трамп вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, но получил отказ.

Об этом стало известно Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным СМИ, Трамп во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября попросил украинского президента поехать в Москву для участия в переговорах с Путиным о прекращении войны.

Зеленский отклонил это предложение, а источники, знакомые с позицией украинского президента, отметили, что поднятие этого вопроса Трампом его раздражило.

На вопрос российских журналистов, когда он посетит Москву, Зеленский ответил: "На ракете", после чего, как отмечают СМИ, выругался.

Белый дом не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

На этой неделе Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров провели отдельные встречи с представителями администрации Трампа в Нью-Йорке. США настаивали на том, чтобы обе стороны договорились о перемирии в отношении атак на энергетические объекты друг друга на фоне стремительного роста мировых цен на дизельное топливо.

В пятницу Зеленский заявил, что технические мирные переговоры между США, Украиной и Россией, вероятно, состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя Соединенные Штаты пока не предложили дату.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что правитель РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Недавно стало известно, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита G20 в Соединённых Штатах.