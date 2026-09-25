В администрации Зеленского опровергли информацию о том, что Трамп просил его поехать в Москву

В администрации украинского президента Владимира Зеленского опровергли сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп призвал его поехать в Москву.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет "Европейская правда".

Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что президент США Дональд Трамп вновь призвал украинского президента Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, но получил отказ. По данным журналистов, это якобы произошло во время переговоров Зеленского и Трампа в Нью-Йорке 22 сентября.

"Это ложная информация", – сообщил журналистам советник президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что правитель РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Недавно стало известно, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита G20 в Соединённых Штатах.