Трамп анонсировал новые встречи с лидером Китая

Президент США Дональд Трамп после визита своего китайского коллеги Си Цзиньпина в Вашингтон заявил, что в этом году у него с ним состоятся еще две встречи.

Об этом Трамп сообщил в своей сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Президент США заявил, что его встреча с лидером Китая "стала символом дружбы, силы и успеха" для обеих стран.

Трамп сообщил, что встретится с Си в ноябре в Китае. Именно тогда китайский город Шэньчжэнь примет саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в который входят США.

Американский президент также анонсировал встречу с китайским коллегой в декабре на саммите G20, который состоится в Майами, штат Флорида.

"Многое уже сделано, и еще многое будет сделано. С нетерпением жду нашей следующей встречи!", – написал Трамп.

23–25 сентября лидер Китая Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом впервые с 2015 года; президент Дональд Трамп лично встретил его в аэропорту.

Отметим, что президент Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его повлиять на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Подробнее о встрече Си и Трампа читайте в статье "Европейской правды" Две панды вместо результата: что дала "историческая" встреча Трампа и Си и говорилось ли об Украине