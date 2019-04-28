Большинство французов связывают протесты "желтых жилетов" с погромами – опрос

78% французов считают, что манифестации "желтых жилетов" будут сопровождаться "погромами" и "систематическим нападением на силы правопорядка".

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Radio France International, об этом свидетельствуют результаты опроса, выполненного институтом Fiducial-Odoxa.

30% участников анкеты заявили, что уже изменили свои потребительские привычки в связи с движением "желтых жилетов": перенесли покупки на другой день (58%), ходят за покупками реже (33%), обращаются за покупками онлайн (23%) или в места, где нет манифестаций (17%).

71% опрошенных хотели бы иметь доступ к интерактивной карте, на которой отмечались бы кварталы, где могут проходить манифестации.

Кроме того, 59% позитивно отреагировали на новые социальные инициативы Макрона, которые "желтые жилеты" назвали "пустой болтовней".

Напомним, что несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон представил долгожданный ответ на почти полугодовые уличные протесты "желтых жилетов". Эти меры стали результатом 10 тыс. дебатов, состоявшихся по всей стране, а также почти двух миллионов предложений, сделанных в Интернете. В частности, было анонсировано "значительное" снижение налога на прибыль.