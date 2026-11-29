Второй вечер антиправительственных протестов в Албании перерос в столкновения
Новости — Воскресенье, 29 ноября 2026, 19:22 —
В воскресенье тысячи албанцев вышли на улицы Тираны, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы; демонстрации переросли в столкновения с полицией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTSH.
Протестующие вновь собрались в центре Тираны в День освобождения Албании от нацистской оккупации, продолжая свой протест на следующий день после акции 28 ноября, которая совпала со 114-й годовщиной независимости государства.
Участники демонстрации, держа в руках албанские флаги, двинулись маршем к зданию администрации премьер-министра под крики "Долой диктатуру!".
Протест начался мирно, но впоследствии сопровождался столкновениями между полицией и протестующими. Правоохранители пытались разогнать толпу слезоточивым газом и водометами, в то время как участники акции оказывали сопротивление и атаковали полицию тяжелыми предметами, пиротехникой и коктейлями Молотова, а также блокировали движение транспортных средств и повреждали общественное имущество.
Некоторые протестующие в масках забросали правительственное здание камнями и попытались прорваться к офису Рамы, но были оттеснены полицией.
Представители системы здравоохранения сообщили, что ещё 12 человек получили ранения в воскресенье, после того как в субботу их число превысило 60; многие из них получили травмы от резиновых пуль.
Протест 28 ноября, в День независимости Албании, завершился после примерно десяти часов напряженности и столкновений.
Премьер-министр Албании Эди Рама ранее заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные студенческие протесты.
С мая албанцы проводят акции протеста против строительства роскошного курорта на южном побережье, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Акции протеста впоследствии переросли в ежедневное протестное движение с требованиями отставки Рамы, внесения изменений в избирательное законодательство и проведения новых выборов.