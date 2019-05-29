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В Латвии заявили о появлении военного корабля РФ у своих границ

Среда, 29 мая 2019, 11:44

В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на национальные вооруженные силы Латвии.

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении вооруженных сил Латвии в Twitter.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

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Латвия
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