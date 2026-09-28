70% швейцарцев на референдуме 27 сентября проголосовали против закрепления в конституции строгого определения суверенитета, которое требовало бы от Швейцарии ограничить сотрудничество с НАТО и отменить санкции против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты референдума, опубликованные Федеральным советом Швейцарии.

70,15% граждан выступили против инициативы, тогда как 29,85% – поддержали её.

Хотя поражение было ожидаемым, оно станет облегчением для всей Европы на фоне растущей напряжённости в вопросе сохранения единства ЕС в отношении санкций против России.

Избирателям было предложено решить вопрос о закреплении принципа "вечного и вооруженного нейтралитета" в конституции и запрете Швейцарии вступать в какие-либо военные союзы или вводить санкции против воюющих государств, за исключением случаев, предусмотренных мандатом ООН.

Многовековой нейтралитет страны был официально признан после окончания наполеоновских войн в 1815 году. Критики нынешней политики правительства утверждают, что этот статус был подорван решением Берна присоединиться к санкциям ЕС против России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Инициатива, выдвинутая правой Швейцарской народной партией, перед референдумом была отклонена правительством страны. Обе палаты парламента также проголосовали против этой идеи.

В сентябре правительство страны приняло "Стратегию политики безопасности 2026 года", которая включает уже реализованные меры по укреплению обороны страны. В частности, там говорится о необходимости усилить оборонные возможности, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению, что также включает сотрудничество с государствами-партнерами.