Трамп: задержанные в Британии злоумышленники хотели нанести серьезный ущерб базе войск США

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести значительный ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

Трамп прокомментировал инцидент на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании, которую войска США использовали для проведения операций против Ирана, однако на данный момент власти не подтвердили и не установили никакой связи между подозреваемыми и Ираном.

"Арест в Великобритании был фантастическим. Работать с Великобританией было невероятно хорошо", – сказал Трамп журналистам на аэродроме в штате Иллинойс по дороге на гольф-турнир Presidents Cup в Чикаго.

"Мы расследовали их деятельность. Они планировали нанести большой ущерб нашей базе", – добавил Трамп.

Президент США не сообщил о возможных мотивах предполагаемого преступления. "Мы давно за ними наблюдали, и мы их поймали", – добавил Трамп.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

Впоследствии стало известно, что расследованием занимается контртеррористическая полиция, а задержанных подозревают в подготовке теракта.

В июле Великобритания заявила, что её вооружённые силы готовы защищать страну от любого нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции выступил с предупреждением не позволять американским бомбардировщикам взлетать с Фэйрфорда.