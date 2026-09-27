В Германии коалицию призвали определиться с кандидатом в президенты в течение месяца

Ведущий представитель немецких консерваторов Манфред Вебер призвал правительственную коалицию канцлера Фридриха Мерца в течение ближайших четырех недель договориться о кандидате на пост следующего президента страны.

Об этом Вебер сообщил агентству DPA, передает "Европейская правда".

Нового президента Германии должны избрать 30 января 2027 года. Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен покинуть пост в марте 2027 года после двух пятилетних сроков и уже не может быть переизбран.

Манфред Вебер, заместитель председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), сестринской партии Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца, заявил, что партии коалиции должны достичь договоренности до съезда ХСС в Мюнхене 23–24 октября.

"Сейчас нет нужды в затяжной борьбе, нужен четкий сигнал", – сказал Вебер, который также возглавляет правоцентристскую Европейскую народную партию в Брюсселе.

Вебер поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер, председателя парламента Баварии и бывшего федерального министра сельского хозяйства в правительстве Меркель, на эту преимущественно церемониальную должность. По словам Вебера, Айгнер обладает политическим опытом и способностью объединять людей, которые необходимы Германии.

Среди других потенциальных кандидатов называют министра образования Карин Прин, председателя Бундестага Юлию Клёкнер и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Некоторые СМИ также сообщали, что на эту должность может претендовать премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн. В Германии до сих пор не было женщин на посту президента.

Президента Германии избирает Федеральное собрание, в состав которого входят депутаты Бундестага – нижней палаты парламента – и представители 16 федеральных земель.

Ожидается, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия будут иметь большинство в Федеральном собрании, а значит, партиям правящей коалиции необходимо будет договориться о совместном кандидате.

Напомним, в августе Штайнмайер официально получил ключи от своей новой официальной резиденции в Берлине, где он будет работать, пока дворец Бельвю будет находиться на многолетней реконструкции.

Ранее Штайнмайер выступил в защиту реконструкции своей резиденции стоимостью в миллиард евро.