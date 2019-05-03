Министр назвал президента Эстонии "женщиной, которая поддается эмоциям"

Новый министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал президента Керсти Кальюлайд "поддающейся эмоциям женщиной" из-за того, что она вышла во время присяги министра, обвиняемого в домашнем насилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

"Это может себе позволить поддавшаяся эмоциям женщина. Но Керсти Кальюлайд не просто женщина, а президент Эстонской Республики. Она читает одну статью и настолько эмоционально раздражается, как женщина, что сразу принимает скоропалительное решение", - сказал Хельме.

По его мнению, президент либо не совладала с собой, либо выразила свои политические предпочтения, что не соответствует ее должностным функциям. Хельме добавил, что в такой ситуации допустимо задать вопрос, как такой человек поступит в кризисной ситуации.

29 апреля новое правительство Эстонии принесло присягу в парламенте. За день до этого в эстонских СМИ появилась информация, что министр торговли и внешней торговли Марти Куузик подозревается в избиении бывшей жены.

Кальюлайд присутствовала на церемонии в свитере с надписью "Sona on vaba", которая на эстонском означает "Слово свободно". Во время принесения присяги Куузиком, она демонстративно вышла из зала.

Куузик заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики уже на следующий день подал в отставку. Куузик является членом партии консервативной партии EKRE, а Хельме – лидером этой партии.