Нового эстонского министра подозревают в домашнем насилии

Эстонского министра технологий и внешней торговли Марти Куузика подозревают в насилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Куузик только в понедельник приступил к своим обязанностям в составе нового правительства Эстонии.

Министр юстиции сообщили, что открыто расследование в связи с информацией о случаях домашнего насилия со стороны Куузика. Эстонские СМИ сообщают, что Куузик избивал свою бывшую супругу.

Премьер Юри Ратас сегодня встретился с Куузиком и заявил, что, если подозрения подтвердятся, министр будет уволен.

"Всяческие подозрения по части насилия в близких отношений - очень серьезны, тут - нулевая толерантность. Потому я попросил проверить данные утверждения соответствующие органы правопорядка. Как мне известно, полиция не получала никаких жалоб по части Куузика, никаких дел не заведено", - сказал Ратас.

Куузик заявил, что не бил бывшую жену, не кидал в нее стул и не ломал ей руку, как сообщили некоторые СМИ.

По его словам, информация о домашнем насилии начала появляться после того, как выяснилось, что он станет министром.

Куузик признал, если бы эти подозрения подтвердились, то он бы покинул пост министра, но сейчас он этого делать не собирается, поскольку не считает себя виновным.