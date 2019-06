Трамп заявил, что Лондону надо немедленно заменить мэра

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британская столица нуждается в его замене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лондон нуждается в новом мэре как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет еще хуже" - написал он в Twitter.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2