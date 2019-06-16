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Трамп заявил, что Лондону надо немедленно заменить мэра

Воскресенье, 16 июня 2019, 10:40

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британская столица нуждается в его замене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лондон нуждается в новом мэре как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет еще хуже" - написал он в Twitter.

Как отмечает BBC, при этом он ретвитнул сообщение правой коментаторки Кэти Хопкинс, о всплеске насилия в Лондоне, в результате которого менее чем за 24 часа погибли трое человек и еще трое были ранены.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал "абсолютно ужасным" то, что Дональд Трамп использует "трагедии убийства людей, чтобы напасть на мэра".

Во время своего последнего визита в Британию Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником" за то, что тот отрицал необходимость "расстилать красный ковер" перед американским президентом.

Хан сравнил риторику, которую использует президент США для сплочения своих сторонников, с "языком" фашистов XX века".

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