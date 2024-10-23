Экс-президента Албании, подозреваемого в коррупции, оставили под стражей

Суд против коррупции и организованной преступности Албании в среду, 23 октября, постановил, что экс-президент страны Илир Мета должен оставаться под стражей на время расследования против него по подозрению в коррупции, отмывании денег и сокрытии состояния,

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Прокуроры утверждают, что Мета во время пребывания в должности министра экономики, торговли и энергетики Албании злоупотреблял своими полномочиями для влияния на различные предприятия для получения финансовой выгоды.

Они также утверждают, что перед тем, как стать президентом Албании в 2017 году, Мета не задекларировал около 460 тысяч долларов, которые использовал для услуг лоббистов в США.

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Пока албанскому экс-президенту не выдвинули обвинений, за которые ему грозит до 12 лет тюрьмы. Но суд разрешил содержать его под стражей, пока идет расследование.

Илир Мета был президентом Албании в 2017-2022 годах. Откровенный критик нынешнего албанского премьер-министра Эди Рамы, он назвал расследование против него политически мотивированным.

Албания стремится к членству в Европейском Союзе и в последнее время начала несколько громких расследований в отношении бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в коррупции.

Напомним, только в сентябре лидер крупнейшей оппозиционной партии Албании и бывший президент и премьер-министр Сали Бериша получил официальные обвинения в коррупции.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивает протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.