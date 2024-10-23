США обеспокоены решением Италии ограничить суррогатное материнство

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность возможными ограничениями, перед которыми могут оказаться американцы в Италии после запрета использования услуг суррогатного материнства даже за рубежом.

Об этом представитель Государственного департамента США сказал в комментарии изданию La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

В Госдепе сказали, что обеспокоены тем, что произойдет с американскими гражданами в Италии, рожденными с помощью суррогатного материнства, поскольку дети, чьи законные родители не признаны, "остаются без важной правовой защиты".

"Соединенные Штаты будут продолжать способствовать созданию мира, свободного от дискриминации, чтобы члены каждой семьи и все люди, включая ЛГБТКИ+, могли жить с достоинством и уважением к своим правам человека", – добавили там.

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На прошлой неделе правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони приняло закон, который делает суррогатное материнство преступлением, даже если такими услугами итальянцы пользовались за рубежом.

Тем, кто нарушает закон, грозит штраф на сумму до 1 миллиона евро или заключение на срок до двух лет.

Изменения, которые соответствуют предвыборному обещанию Мелони, раскритиковала левая оппозиция и ЛГБТ-активисты, назвав их негуманными и дискриминационными.

Сторонники закона, напротив, говорят, что суррогатное материнство эксплуатирует бедных женщин и отказывает детям в праве расти со своими биологическими матерями.

Премьер Италии ранее говорила, что суррогатное родительство является "бесчеловечной практикой", которая относится к детям как к "продуктам из супермаркета".