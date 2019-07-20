Іран показав кадри захопленого британського танкера

Іранські державні засоби масової інформації опублікували кадри нафтового танкера Stena Impero, затриманого в Ормузькій протоці в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Іран напередодні затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер Stena Impero під британським прапором і доставив його з екіпажем до порту Бандар-Аббас.

Також він затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Танкер Stena Impero затримали після зіткнення з іранським рибальським судном, чий сигнал лиха він проігнорував, заявив іранський чиновник. Він зазначив, що всі 23 члени екіпажу залишаться на кораблі, поки слідство не закінчиться.

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Британія попередила про "серйозні наслідки", якщо ситуація з Stena Impero не буде врегульована швидко.

"Щойно поговорив з іранським главою МЗС Заріфом і висловив крайнє розчарування тим, що після запевнення мене минулої суботи в бажанні Ірану деескалувати ситуацію, вони повелися протилежним чином", - зазначив голова МЗС Британії Джеремі Хант.

"Британське судноплавство має бути і буде захищеним", - додав він у своєму Twitter.

Голова МЗС Ірану заявив, що Британія повинна припинити бути частиною "економічного тероризму США".

Інцидент призвів до підвищення цін на нафту вище 62 доларів за барель.

Нагадаємо, нещодавно Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

За останні два місяці Вашингтон різко посилив санкції проти Тегерану з метою взагалі зупинити його експорт нафти. Влада США також хоче створити міжнародну військову коаліцію для захисту комерційного судноплавства поблизу берегів Ірану і Ємену.