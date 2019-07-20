Берлин сделал заявление по захвату британского танкера Ираном

Германия призывает Иран немедленно отпустить задержанный британский нефтяной танкер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого МИД.

"Германия осуждает задержание коммерческих судов в Персидском заливе строжайшим образом. Это еще одна опасная эскалация уже напряженной ситуации. Мы призываем Иран выпустить второй корабль без задержки, и мы стоим плечом к плечу с нашими британскими партнерами", - заявили в Берлине.

Иран накануне задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом и доставил его с экипажем в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения по безопасности и экологических проблемах.

Stena Impero и Mesdar резко изменили направление движения, находясь в 40 минутах друг от друга, вскоре после входа в Персидский залив.

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что будет реагировать на захват "обдуманно, но твердо" и срочно ищет информацию о судне, которое следовало в порт в Саудовской Аравии.

Хант предупредил о "серьезных последствиях", если ситуация с Stena Impero ни будет урегулирована быстро. Лондон, однако, "не рассматривает военные варианты. Мы видим дипломатический путь урегулирования ситуации", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет разговаривать с Британией о захвате, который привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

Противостояние в Персидском заливе получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвинил Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры, а Иран сбил американский беспилотник.

После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

Трамп в четверг сообщил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению", хотя в Тегеране это отрицали.