Берлін зробив заяву щодо захоплення британського танкера Іраном

Німеччина закликає Іран негайно відпустити затриманий британський нафтовий танкер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецького МЗС.

"Німеччина засуджує затримання комерційних суден у Перській затоці найсуворішим чином. Це ще одна небезпечна ескалація вже напруженої ситуації. Ми закликаємо Іран випустити другий корабель без затримки, і ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими британськими партнерами", - заявили в Берліні.

Іран напередодні затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер Stena Impero під британським прапором і доставив його з екіпажем до порту Бандар-Аббас.

Також він затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Stena Impero і Mesdar різко змінили напрямок руху, перебуваючи за 40 хвилин один від одного, незабаром після входу до Перської затоки.

Two British oil tankers, the Stena Impero and Mesdar, changed direction sharply after entering the Gulf through the Strait of Hormuz, taking up a course toward Iran. Refinitiv data later showed Mesdar changing direction again heading back into the Gulf. https://t.co/bVRAOGzQcN pic.twitter.com/QDkFOXzN8s — Reuters Top News (@Reuters) 20 липня 2019 р.

Танкер Stena Impero затримали після зіткнення з іранським рибальським судном, чий сигнал лиха він проігнорував, заявив іранський чиновник. Він зазначив, що всі 23 члени екіпажу залишаться на кораблі, поки слідство не закінчиться.

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Британія попередила про "серйозні наслідки", якщо ситуація з Stena Impero не буде врегульована швидко.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовлятиме з Британією про захоплення, що призвело до підвищення цін на нафту вище 62 доларів за барель.

Протистояння у Перській затоці набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинуватив Іран у нападі на японський та норвезький нафтові танкери, а Іран збив американський дрон.

Після цього Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

У четверТрамп повідомив, що військовий корабель USS Boxer збив іранський безпілотник, який наблизився до нього і "проігнорував численні заклики до відступу", хоча в Тегерані це заперечили.