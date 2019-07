Берлін зробив заяву щодо захоплення британського танкера Іраном

Німеччина закликає Іран негайно відпустити затриманий британський нафтовий танкер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецького МЗС.

"Німеччина засуджує затримання комерційних суден у Перській затоці найсуворішим чином. Це ще одна небезпечна ескалація вже напруженої ситуації. Ми закликаємо Іран випустити другий корабель без затримки, і ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими британськими партнерами", - заявили в Берліні.

Іран напередодні затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер Stena Impero під британським прапором і доставив його з екіпажем до порту Бандар-Аббас.

Також він затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Stena Impero і Mesdar різко змінили напрямок руху, перебуваючи за 40 хвилин один від одного, незабаром після входу до Перської затоки.

Two British oil tankers, the Stena Impero and Mesdar, changed direction sharply after entering the Gulf through the Strait of Hormuz, taking up a course toward Iran. Refinitiv data later showed Mesdar changing direction again heading back into the Gulf. https://t.co/bVRAOGzQcN pic.twitter.com/QDkFOXzN8s