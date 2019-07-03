Европарламент выбирает своего президента: уроженца Украины в список не включили

За пост главы Европейского парламента будут соревноваться кандидаты из Германии, Испании, Италии и Чехии - болгарина Сергея Станишева, который является уроженцем Украины, в список не включили.

Как сообщает "Европейская правда", имена претендентов на пост накануне обнародовала пресс-служба ЕП.

Так, кандидатами являются Ска Келлер от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс", представительница Германии, и Сира Рего от левой политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", которая представляет Испанию.

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Также на пост главы ЕП претендует представитель союза "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

Накануне сообщалось, что шансы стать президентом Европарламента имеет болгарский депутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины, а именно — Херсона. Однако в итоге он не попал в список кандидатов.

Голосование происходит за тайной процедурой. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное большинство действительных поданных голосов, то есть 50% плюс один.

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Если ни один кандидат не избран в первом туре голосования, те же или новые кандидаты могут быть выдвинуты во втором или третьем туре. Первый раунд голосования стартует в 9:00 по Страсбургу.

Как сообщалось, во вторник вечером лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию. Эту номинацию получила немка Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, стало известно, кто возглавит внешнеполитическую службу ЕС вместо Могерини.

Между тем, эти назначения еще должны пройти утверждение в Европейском парламенте.

Также бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на должность президента Европейского совета, на место Туска.