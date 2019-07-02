Бельгийского премьера согласовали на должность президента Европейского совета

Главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС согласовали кандидатуру бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост президента Европейского совета.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.

В отличие от других решений Европейского совета, Мишель не потребует утверждения в Европарламенте.

Исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляйен.

Шарль Мишель

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель в январе 2018 года совершил визит в Россию, впервые с 2011 года. Несмотря на это, находясь в Москве, Мишель высказался в пользу сохранения санкций против РФ до выполнения Минских договоренностей.

Исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля выдвинули на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.