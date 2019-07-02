Туск ожидает, что президентом Европарламента изберут представителя Восточной Европы

Президент Европейского совета Дональд Туск надеется, что президентом Европейского парламента изберут представителя Восточной Европы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Туск заявил после завершения заседания внеочередного саммита ЕС.

"Я надеюсь, что представитель Восточной Европы будет избран президентом Европейского парламента", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президентом Европарламента имеет шансы стать болгарский евродепутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины. По данным дипломатических источников, речь идет именно о нем, однако официальное решение по этому поводу ухвлить Европарламент.

Как пишет Politico, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что немец Манфред Вебер поборется за пост президента парламента на вторую половину мандата.

Меркель добавила: "Есть перспектива восточноевропейского президента парламента".

Как сообщалось, во вторник вечером лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию. Эту номинацию получила немка Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, стало известно, кто возглавит внешнеполитическую службу ЕС вместо Могерини.

Между тем, эти назначения еще должны пройти утверждение в Европейском парламенте.

Также бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на должность президента Европейского совета, на место Туска.