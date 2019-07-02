Лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию - официально

Главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС приняли решение о том, кто будет номинирован на пост президента Еврокомиссии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", успешное завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.

Согласно сообщению Европейского совета, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является одной из близких соратниц канцлера Германии Ангелы Меркель.

С 2013 года она возглавляла министерство обороны Германии

В ближайшее время должна состояться пресс-конференция Дональда Туска, на которой он официально прокомментирует принятые решения. Стоит заметить, что кандидатура президента Еврокомиссии требует утверждения в Европейском парламенте.

Кроме того, Бельгийского премьера Мишеля согласовали на должность президента Европейского совета.

Исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля выдвинули на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.