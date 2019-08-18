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Гибралтар отказал США в аресте иранского танкера

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Гибралтар отказал США в аресте иранского танкера

Воскресенье, 18 августа 2019, 16:20

Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Гибралтар объяснил это тем, что связан с законодательством Европейского союза.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 млн долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС.

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"Невозможность центрального органа исполнить ордер является результатом действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США", - говорится в заявлении правительства Гибралтара.

"Режим санкций ЕС против Ирана, который применяется в Гибралтаре, гораздо уже, чем в США", - добавили в заявлении.

15 августа Верховный суд Гибралтара позволил танкеру Grace 1 покинуть британскую заморскую территорию, однако судно до сих пор остается там.

Вашингтон пытается арестовать Grace 1 на том основании, что оно связано с Иранским корпусом исламской революционной гвардии (IRGC), признанным террористической организацией, и обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.

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